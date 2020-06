Brasil se torna 3º país em mortes por covid-19 no mundo; país registra 1.473 vítimas em 24h

BRUNO CRUZ/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Coveiros no cemitério Parque Nazaré, em Belém



O Brasil chegou aos 34 mil mortos por covid-19 nesta quinta-feira, 4, com novo recorde óbitos em 24h: 1.473. O país ultrapassou a Itália, é se tornou o terceiro colocado no ranking mundial de vítimas do novo coronavírus, atrás apenas de Estados Unidos e Reino Unido.

Em relação aos casos, o país já registra 614.941 casos confirmados, atrás apenas dos Estados Unidos. Com relação ao dia anterior, o balanço teve um acréscimo de 30.925 doentes.

São Paulo, epicentro da doença no país, tem 129.200 doentes, e 8.560 vítimas. Na segunda posição do ranking dos estados está o Rio de Janeiro, com 60.932 infectados e 6.327 mortos, seguido pelo Ceará, que contabiliza 59.795 doentes e 3.813 óbitos.

Ainda segundo o balanço do Ministério da Saúde, quase 255 mil pessoas já se recuperaram do vírus, e 4.159 casos permanecem sob investigação.