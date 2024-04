Brasil ultrapassa mil mortes por dengue em 2024 e se aproxima de recorde

Ano mais mortal até agora é o de 2023, quando o país registrou 1.094 mortes pela doença; Distrito Federal é a unidade da federação com mais óbitos

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil já registrou 1.020 óbitos pela doença



O número de casos de morte devido à dengue subiu no Brasil. Desde o começo do ano, os números já chegaram a 1.020 óbitos e 2.671 milhões de casos prováveis, segundo divulgou nesta quarta-feira (3) o Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde. Ainda há 1.531 mortes sendo investigada pelo Ministério da Saúde. Em 2023, o país registrou o recorde de 1.094 mortes pela doença — ou seja, faltam 74 para este ano igualar. As unidades da Federação que lideram o ranking de mortes pela dengue são: Distrito Federal, com 207, seguido por São Paulo (197), Minas Gerais (154) e Paraná (101). Em relação ao gênero, os homens são 44,6% dos infectados, enquanto as mulheres representam 55,4%. A faixa etária com mais registros de casos é entre os 20 e 29 anos. A incidência da doença é 39,7% em pessoas pardas e 36,7% em brancos. O número de infecções de dengue em 2023 foi de 1.658.816 — além dos 1.094 óbitos. O recorde é de 2015, quando foram registrados 1.688.688 casos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA