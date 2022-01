Brasil volta a integrar o Conselho de Segurança da ONU após doze anos

A última vez que o país esteve no assento de não permanente foi no biênio de 2010-2011

O Brasil retornou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas neste 1º de janeiro para cumprir o biênio de 2022/2023 após mais de dez anos de ausência. Esse é o 11º mandato do Brasil como membro não permanente, sendo que a última vez foi no biênio de 2010/11. Formado por 15 países, o Conselho é responsável pela manutenção da paz e da segurança intencionais. Atualmente, o Brasil participa de sete das 12 operações de manutenção de paz da ONU. De acordo com o Itamaraty, o objetivo do Brasil nesse biênio é a “prevenção e a solução pacífica de conflitos, a eficiência das missões de paz e das respostas humanitárias às crises internacionais, a consolidação da paz mediante ações voltadas para o desenvolvimento, o respeito e aos direitos humanos e a maior participação das mulheres nas ações de promoção da paz e da segurança internacionais”. O Brasil fez parte do Conselho de Segurança da ONU nos biênios de : 1946/47, 1951/52, 1954/55, 1963/64, 1988/89, 1993/94, 1998/99, 2004/05 e 2010/11.