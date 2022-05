Brasileiro ganha sorteio e irá ao espaço em cápsula da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos

O engenheiro de produção Victor Hespanha será o segundo brasileiro a ir ao espaço. O mineiro de 28 venceu um sorteio da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos (que também é dono da Amazon), e fará uma viagem suborbital. A data do lançamento ainda não está definida, mas deve ocorrer ainda em 2022, a bordo de uma cápsula New Sheppard. A missão, a 21ª da Blue Origin e a quinta tripulada, levará outras cinco pessoas: o empresário Evan Dick, a mexicana Katya Echazarreta (que apresenta a série “In Real Life” da Netflix), o empresário Hamish Harding e os investidores Jaison Robinson e Victor Vescovo. Hespanha conseguiu a viagem após fazer um investimento na Gen-1, um criptoativo NFT da CSA (Crytpo Space Agency), que quer ser a primeira agência espacial não-governamental dos entusiastas de criptomoeda; qualificado para o sorteio, foi um dos vencedores. O voo deve subir cerca de 100 quilômetros, na borda do espaço, para em seguida voltar à Terra; os ocupantes poderão vivenciar cerca de três minutos de ausência de peso. Antes de Hespanha, o único brasileiro a ir ao espaço foi Marcos Pontes, em 2006, como representante da Agência Espacial Brasileira, e passou dez dias no espaço, a trabalho na Estação Espacial Internacional.

#NewShepard’s 21st mission will include the first Mexican-born woman to fly to space @KatVoltage, Evan Dick, Hamish Harding, @hespanha_victor, Jaison Robinson, and @VictorVescovo. The flight date will be announced soon. Read more 🚀: https://t.co/YP3hsgMXOs #NS21 pic.twitter.com/VrzdHbyWKi

— Blue Origin (@blueorigin) May 9, 2022