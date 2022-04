Brasileiro morre em avião durante viagem de lua de mel para as Maldivas

Glauto Tuquarre chegou a ser socorrido por comissários de bordo e médicos que estavam no mesmo avião, mas não resistiu

Reprodução / Instagram @glautotuquarre Casal já era casado oficialmente, mas fez cerimônia religiosa no último sábado



O médico oncologista Glauto Tuquarre Melo do Nascimento, 49, morreu em uma viagem de avião enquanto viajava para as Maldivas para sua lua de mel com a esposa Licia Dutra Tuquarre, de 36 anos. A morte foi confirmada pelos familiares do médico e uma nota foi publicada nas redes sociais do oncologista. A morte aconteceu no trajeto para Doha, no Catar, caminho para chegar nas Maldivas. Segundo a família de Glauto, ele sentiu dores no peito e pediu ajuda aos comissários de bordo, sendo atendido por outros dois médicos que estavam viajando no mesmo avião. Entretanto, Glauto não resistiu e morreu dentro do avião. Glauto e Licia já eram casados no civil e realizaram a cerimônia religiosa no último sábado, 23. Os dois embarcaram para a viagem no domingo, 24. Além da esposa, Glauto deixa uma filha, que não teve a idade revelada. Até o momento, não foram dados detalhes sobre o translado do corpo de volta para o Brasil.