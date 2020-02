Brasileiros adotam máscara no Aeroporto de Guarulhos

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Colaboradores do Aeroporto de Guarulhos usam máscara no Terminal 2, que abriga voos nacionais e internacionais



O aumento dos casos de coronavírus ao redor do mundo fez com que os brasileiros aderissem às mascaras descartáveis no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Nos três terminais, passageiros e funcionários usavam o acessório. Grande parte no 3, destinado exclusivamente a viagens internacionais.

Na farmácia do terminal, a operadora de caixa Simone Malta Costa disse que o item tem tido grande saída. “Máscara, álcool em gel, ontem (domingo) acabou tudo, mas hoje já foi reposto”. O aumento da procura fez com que os materiais de higiene fossem colocados em destaque, na entrada.

A estudante Ana Claúdia Lima, de 22 anos, veio de Porto Velho, Rondônia, usando uma máscara emprestada durante o voo. “Lá (em Rondônia), não usava máscara, mas aqui, no aeroporto, tem um fluxo de passageiros de outras cidades e países.” As mestrandas Grayciane Marques, de 32 anos, e Jennyfer de Souza, de 34, compraram a máscara em Manaus. “A gente ficou sabendo que tem suspeita em São Paulo e achou melhor prevenir”, disse Jennyfer.

Em Cumbica, há orientações e descrições dos sintomas da doença na entrada, e no terminal 3, as informações estão sendo veiculadas nos painéis. A Anvisa instalou também um espaço para atendimento. Entre os funcionários, parte resolveu comprar as máscaras por conta própria.

Em nota, a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, disse seguir as recomendações da Anvisa e manter alertas a passageiros e colaboradores.

* Com informações do Estadão Conteúdo.