Brasileiros infectados com variante Ômicron foram vacinados e têm sintomas leves

EFE/EPA/RONALD WITTEK Impacto da nova variante ainda é incerto



Os seis brasileiros infectados com a variante Ômicron do coronavírus foram vacinados contra a doença e apresentam sintomas leves, segundo o Ministério da Saúde. Três dos casos foram identificados em São Paulo, dois no Distrito Federal e um no Rio Grande do Sul, sendo quatro pacientes homens e duas mulheres. Segundo a pasta, outros nove casos estão em investigação: seis no Distrito Federal e três no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, 3, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu que a nova cepa é “muito transmissível”, mas informou que não há mortes confirmadas até o momento. “Precisamos estar cautelosos, não entrar em pânico”, disse a cientista-chefe do órgão, Soumya Swaminathan. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse estar trabalhando com as empresas que desenvolveram vacinas contra a Covid-19 para avaliar os possíveis impactos da Ômicron na eficácia dos imunizantes.