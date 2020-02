Coronavírus: Brasileiros em quarentena serão liberados neste domingo, diz Ministério da Defesa

Todos os brasileiros que estão na Base Aérea de Anápolis fizeram novamente o teste para identificação do novo coronavírus nesta sexta-feira (21). O resultado divulgado neste sábado (22) deu negativo para presença do vírus

Brasileiros repatriados deixam quarentena neste domingo



O grupo de 58 brasileiros, que está cumprindo quarentena na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, será liberado neste domingo (23).

De acordo com o Ministério da Defesa, os 34 brasileiros repatriados de Wuhan, epicentro do surto do Covid-19, os médicos que acompanharam o voo e a tripulação realizaram a terceira coleta de exames para detecção do novo coronavírus, e neste sábado (22), os resultados foram negativos para a presença do vírus, de acordo com a análise do Laboratório Central do Estado de Goiás.

“Todos os hóspedes da Base Aérea de Anápolis, que permanecem com o quadro assintomático, serão transportados, neste domingo, pela Força Aérea Brasileira para nove estados do Brasil”, diz a nota da pasta.