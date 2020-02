Brasileiros resgatados de Wuhan são liberados de quarentena em Anápolis

Marcelo Casal?Agencia Brasil 58 pessoas estavam em quarentena na Base Aérea de Anápolis



Após 15 dias, as 58 pessoas que estavam em quarentena na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, após o retorno de Wuhan, foram liberadas pelo Ministério da Defesa após recomendação do Ministério da Saúde. Além dos 34 resgatados, 24 profissionais que auxiliaram no resgate também estavam em quarentena.

As pessoas serão transportadas para suas cidades-natal por aviões da Força Aérea Brasileira. Delas, 20 ficarão em Brasília, 13 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro, cinco em Curitiba, três em Minas Gerais e uma no Pará. Uma pessoa permanecerá em Anápolis.

Operação Regresso à Pátria Amada 🇧🇷 Neste instante, os brasileiros e familiares embarcam na ALA 2 – Base Aérea de Anápolis com destino aos seus lares. 🇧🇷#AsasqueProtegemOPaís #FABrepatriação #FAB #OperaçãoRegresso #CoronaVírus pic.twitter.com/OxbBbVXzHo — Força Aérea Brasileira 🇧🇷 (@portalfab) February 23, 2020

Durante a quarentena, foram realizados três testes para o vírus. Todos os repatriados apresentaram resultado negativo.

O Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, agradeceu ao empenho das Forças Armadas e a Anvisa na operação. “O sentimento é de orgulho”, disse, em pronunciamento feito aos integrantes da Operação Regresso.