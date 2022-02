Brasileiros são presos por tráfico de drogas na Tailândia; crime pode levar à pena de morte

Trio foi preso na semana passada e estava transportando 15,5 kg de cocaína; o Itamaraty afirmou que está acompanhando a situação e prestando o apoio possível aos brasileiros

Reprodução/Google Street View Episódio aconteceu no Aeroporto de Suvarnabhumi, na capital Bangkok



Três brasileiros foram presos pela Unidade de Supressão de Narcóticos do Aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok, capital da Tailândia, acusada de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no dia 14 de fevereiro e foram apreendidos 15,5 quilos de cocaína, avaliados em 46,5 milhões de baht (moeda da Tailândia), o que equivale a aproximadamente R$ 7,5 milhões. Segundo veículos de imprensa tailandeses, os primeiros brasileiros a serem detidos foram uma mulher de 22 anos e um homem de 27, que saíram de Curitiba e fizeram escala em São Paulo e Doha, capital do Catar, antes de entrar na Tailândia. Com eles, foram encontrados 9 kg de cocaína. Em outro momento, um segundo homem, que tem 24 anos, também foi abordado e a polícia encontrou 6,5 kg da droga.

Em nota, o Itamaraty afirmou que, através da embaixada em Bangkok, está acompanhando a situação e prestando a assistência possível, seguindo tratados internacionais e a legislação local. “O Itamaraty, por meio da Embaixada em Bangkok, acompanha a situação e presta toda a assistência cabível aos nacionais, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local. Em observância ao direito à privacidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, informações detalhadas poderão ser repassadas somente mediante autorização dos envolvidos. Assim, o MRE não poderá fornecer dados específicos sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros”, disse o Itamaraty. Na Tailândia, o tráfico de drogas pode ser punido com a pena de morte, dependendo da quantidade de droga envolvida e das circunstâncias nas quais o episódio aconteceu.