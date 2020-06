Quase 16 milhões de brasileiros apresentaram sintomas de Covid-19 no início de junho

Segundo o IBGE, 15,8 milhões de pessoas apresentaram pelo menos um dos 12 sintomas de síndromes gripais na primeira semana do mês

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Quase 16 milhões de brasileiros apresentaram um dos 12 sintomas de síndromes gripais, como a Covid-19



Pelo menos 15,8 milhões de brasileiros relataram no mínimo um dos 12 sintomas associados a síndromes gripais, como a Covid-19, na semana de 31 de maio a 6 de junho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Covid (Pnad Covid), divulgada nesta sexta (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número equivale a 7,5% da população do país.

A taxa de pessoas relatando sintomas caiu em relação à semana anterior (eram 22,1 milhões ou 10,5% da população na última semana de maio) e ante a primeira semana do mês passado (26,8 milhões ou 12,7%).

Os 12 sintomas associados à síndrome gripal investigados pela Pnad Covid são febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, dor de cabeça, dor no peito, náusea, nariz entupido ou escorrendo, fadiga, dor nos olhos, perda de olfato ou paladar e dor muscular.

Segundo o IBGE, cerca de 2,8 milhões de pessoas (ou 17,5% daqueles que apresentaram algum sintoma) procuraram estabelecimento de saúde em busca de atendimento. Esse contingente caiu em relação à semana anterior (3,6 milhões ou 16,4%) e, também, frente à semana de 3 a 9 de maio (3,3 milhões ou 13,7%). A rede pública de saúde respondeu por mais de 85% dos atendimentos.

A nova pesquisa é uma versão da Pnad Contínua, planejada em parceria com o Ministério da Saúde, para levantar dados sobre o mercado de trabalho e saúde. A coleta mobiliza cerca de dois mil agentes do IBGE, que levantam informações de 193,6 mil domicílios distribuídos em 3.364 municípios de todos os Estados do País. A divulgação desta sexta-feira da Pnad Covid inclui os dados da primeira semana de junho, após os dados referentes às quatro semanas de maio terem sido divulgados em conjunto. A partir de agora, as divulgações passarão a ser semanais.

*Com Estadão Conteúdo