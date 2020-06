Brasília: PM usa spray de pimenta para conter bolsonaristas que tentaram ultrapassar barreira

LEONARDO MILANO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ato teve princípio de confusão, que acabou controlada pela PM e pelos próprios manifestantes



Após um início de confusão em frente ao Palácio do Itamaraty, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fez uso de spray de pimenta para dispersar manifestantes bolsonaristas que tentaram ultrapassar a barreira montada na Esplanada dos Ministérios.

Ao contrário do que ocorreu no último domingo (14), não há proibição para a circulação de pedestres ao longo dos ministérios. Os manifestantes contra e a favor do governo Jair Bolsonaro, no entanto, não têm acesso às áreas que circundam o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto – todos situados na Praça dos Três Poderes.

Ao chegarem à barreira montada pela PMDF em frente ao Congresso Nacional e ao Palácio do Itamaraty, parte dos bolsonaristas que até então protestavam pacificamente – incluindo idosos – pressionou pela abertura das grades, tentando chegar à Praça dos Três Poderes. Os policiais do cordão de isolamento responderam com spray de pimenta.

Após rápida dispersão, os próprios manifestantes pró-governo afastaram parte das pessoas que causaram o tumulto e retornaram à grade para cantar o hino nacional.

Do outro lado da Esplanada dos Ministérios, manifestantes contrários ao governo também marcham com bandeiras. Os dois grupos estão isolados por um cordão de policiais, que inclui a Cavalaria da PMDF. Até o momento, não há ocorrência de confrontos entre os dois grupos que protestam hoje em Brasília.

*Com Estadão Conteúdo