Briga de trânsito acaba em tragédia em área nobre de Fortaleza

Segundo a polícia, o motorista do carro foi preso em flagrante suspeito de atropelar e matar a garupa da moto

Reprodução/Polícia Militar do Ceará Vídeo mostra momento em que motorista atropela casal em moto



Uma briga de trânsito acabou em tragédia no Estado do Ceará. Um homem de 53 anos, identificado como Roberto Ayrton Bezerra Ramos, é acusado de atropelar e matar uma pessoa em uma bairro nobre de Fortaleza. O condutor tentou fugir do local e foi contido pela população, segundo testemunhas. Minutos depois, uma viatura da polícia militar, que passava pelo local do acidente, prendeu o homem em flagrante. Segundo informações de pessoas que estavam no local, uma briga de trânsito foi o estopim para a perseguição pelas ruas da capital. Uma gravação divulgada pela polícia mostra o exato momento da colisão.

O suspeito foi conduzido para a delegacia do 2º Distrito Policial (2º DP), onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ele está à disposição da Justiça. A Jovem Pan News Fortaleza procurou a defesa do acusado, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. As vítimas foram identificadas como Hanna Moreira dos Reis, de 24 anos, e o namorado dela, que pilotava a moto, Ângelo Mattheus de Araújo Bezerra, 28. Hanna, que estava na garupa, quebrou o pescoço e morreu na hora, segundo a polícia. Ângelo foi socorrido em estado grave e permanece na UTI com várias lesões graves pelo corpo. Segundo testemunhas, o impacto da batida foi tão grande, que o capacete de Bezerra saiu de sua cabeça.

À reportagem, o pai de Ângelo, Alessandro de Araújo Monteiro, sub-tenente da Polícia Militar, disse que uma briga de trânsito não pode ser motivo para um atropelamento, que culminou na morte de sua nora. “Esse cara tem pagar pelo o que fez. Tirou a vida de uma jovem. Eles estavam começando a vida. A Hanna ia começar no primeiro emprego dela amanhã”, desabafou.

Confira abaixo a íntegra da nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS):

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, em flagrante, na manhã desta quinta-feira (15), um homem de 53 anos, suspeito de um homicídio no trânsito no bairro Varjota – Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. Conforme as primeiras informações policiais, o condutor de um carro atingiu um motociclista após uma discussão. Uma mulher de 24 anos, que estava na garupa da moto, morreu no local. Já o piloto do veículo, um homem de 28 anos, foi socorrido para uma unidade hospitalar. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também atendeu a ocorrência. O motorista do automóvel, identificado como Roberto Ayrton Bezerra Ramos, foi conduzido para a delegacia do 2º Distrito Policial (2º DP), onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso. Ele está à disposição da Justiça.