Briga entre passageiros atrasa decolagem de voo na Bahia; veja vídeo

Tumulto aconteceu momentos antes da decolagem da aeronave, que deixava Salvador com destino a São Paulo; responsáveis pela briga foram removidos do voo

Reprodução/Twitter @AeroportoD Briga entre passageiros causou tumulto antes de decolagem



A decolagem de um voo da GOL que deixava a cidade de Salvador, na Bahia, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi atrasada após uma briga entre passageiros. O episódio aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira, 2. Um vídeo da briga viralizou nas redes e mostra duas famílias gritando entre si, com mulheres dando tapas e puxando o cabelo umas das outras. Os outros passageiros filmam a ação enquanto a equipe da tripulação do voo tenta acalmar os ânimos. Por causa do incidente, o voo, que deveria ter deixado a cidade às 13h45, decolou aproximadamente uma hora depois. Em nota, a GOL esclareceu que a briga aconteceu antes do avião decolar e que os responsáveis pela briga foram desembarcados, não seguindo viagem. “A Companhia lamenta todo ato de violência e reforça que as ações realizadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL”, finalizou a companhia.

Confira o vídeo da briga: