Briga entre torcedores em estação de metrô deixa feridos em SP

Reprodução/Twitter Confronto entre torcedores aconteceu na estação Jardim São Paulo da linha 1-Azul do Metrô



Uma briga entre torcedores na estação Jardim São Paulo da linha 1-Azul do Metrô, na zona norte da capital paulista, deixou feridos na tarde deste domingo (9).

O perfil Diário da CPTM nas redes sociais, conhecido por dar informações sobre a situação das linhas de trens e metrôs, divulgou um vídeo e imagens do confronto entre torcedores do São Paulo e do Corinthians.

Segundo a publicação, torcedores são-paulinos supostamente teriam feito uma emboscada para os corintianos que seguiam para a Arena Corinthians, na zona leste. Pelas imagens é possível identificar que ao menos três torcedores ficaram feridos, embora o Metrô não tenha se pronunciado a respeito. A Polícia Militar foi chamada até o local, mas não há informações sobre detidos.

“Por volta das 12h30 [deste domingo] ocorreu um desentendimento entre torcedores na estação Jardim São Paulo. Um trem teve duas janelas danificadas e teve de ser recolhido para manutenção. O Metrô repudia qualquer ato de violência e está preparado para assegurar o ir e vir dos passageiros”, disse o Metrô em nota no Twitter.

Briga entre "torcedores" na estação Jardim São Paulo, de acordo com informações "torcedores" do São Paulo fizeram uma emboscada a torcedores do Corinthians que estavam indo à Arena Corinthians.pic.twitter.com/O0ZGZQUEvu — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) February 9, 2020

O Metrô repudia qualquer ato de violência e está preparado para assegurar o ir e vir dos passageiros — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) February 9, 2020