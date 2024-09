Brincadeira com armas em bairro de São Paulo acaba com 18 presos

Policiais foram chamados para conter uma briga e, ao chegarem ao local, o grupo tentou escapar, mas foi rapidamente detido

A Polícia Militar de São Paulo prendeu 18 indivíduos, entre os quais seis eram menores de idade, em meio a uma confusão no bairro Jardim São Luis. O tumulto foi provocado por uma “brincadeira” que envolvia armas de plástico que disparam bolinhas de gel. Durante o incidente, um jovem de 20 anos sofreu uma lesão no olho. Os policiais foram chamados para conter uma briga e, ao chegarem ao local, o grupo tentou escapar, mas foi rapidamente detido. A vítima informou que os envolvidos dispararam contra um comércio, o que resultou na confusão generalizada. Tanto a vítima quanto os detidos necessitaram de atendimento médico.

Após a detenção, os indivíduos foram levados à delegacia, onde a PM apreendeu dez armas de brinquedo. Um boletim de ocorrência foi registrado, incluindo acusações de lesão corporal e ameaça. As armas, que podem ser adquiridas online, funcionam com bateria e utilizam bolinhas de gel que se desintegram ao atingir o alvo. Esse episódio não é isolado; em agosto, um homem foi preso por apontar uma dessas armas para policiais, evidenciando a crescente preocupação com o uso inadequado de brinquedos que imitam armamentos.

