Covas promete que São Paulo plantará uma árvore por cada vítima da Covid-19 na cidade

ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito Bruno Covas prometeu a construção de um memorial para as vítimas da Covid-19 em São Paulo



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, prometeu construir um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. Nesta sexta-feira (5), ele disse que uma árvore será plantada para cada pessoa que morrer na cidade por causa da doença. Até hoje, já são 4.675 óbitos.

Segundo o prefeito, as árvores serão plantadas no Parque do Carmo, zona leste da capital. Ele ainda alfinetou o governo federal e disse que São Paulo não comemora o desmatamento.

“Enquanto alguns governos comemoram o desmatamento e passam a mão na cabeça daqueles que promovem o desmatamento, a cidade de São Paulo faz aqui a sua lembrança em relação a todas as pessoas que estão perdendo a vida por conta dessa pandemia e plantando ainda mais árvores, contribuindo para o reflorestamento de São Paulo”, falou Covas.

A capital paulista é a cidade do estado de São Paulo com mais óbitos por Covid-19, mas tem letalidade menor do que outros municípios da região metropolitana. Enquanto a letalidade em São Paulo é de 6,7%, a taxa em Osasco é de 10,9% e em Guarulhos, de 10,7%.

*Com Agência Brasil