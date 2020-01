Bruno Covas recebe alta em São Paulo

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Covas está passando pelo tratamento de quimioterapia no Hospital Sirio-Libanês



Bruno Covas (PSDB) recebeu alta médica do Hospital Sírio-Libanês na manhã deste sábado. O prefeito de São Paulo havia sido internado na última quarta-feira (22), quando foi submetido à sua sétima sessão de quimioterapia.

Em boletim médico, o médico Fernando Ganem afirmou que “ele encontra-se em bom estado geral, não apresentou efeitos adversos e recebeu alta hoje, na parte da manhã”.

Por conta da internação, Covas não participou da cerimônia de inauguração da estátua de Dom Pedro I, no Parque da Independência. O eventou contou com a presença do presidente da República em exercício, o vice-presidente General Hamilton Mourão.

Nesta segunda (27), Covas será o entrevistado do programa Roda Viva, na TV Cultura.