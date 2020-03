Durante o período, o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, assumirá como prefeito em exercício

A partir desta sexta-feira (13), o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai se licenciar do cargo por dois dias, reassumindo o mandato no domingo (15). Embora Covas esteja em tratamento contra um câncer desde o dia 23 de outubro de 2019, ele não vai se ausentar por motivo de saúde. O prefeito vai viajar com o filho, Tomás, de 14 anos, para uma cidade próxima a capital paulista.

Durante o período, o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, assumirá como prefeito em exercício.

Câncer

Bruno Covas enfrenta um câncer desde o dia 23 de outubro do ano passado. Nos últimos meses, ele fez algumas sessões de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês, onde também esteve internado. Neste período, o prefeito realizou reuniões por videoconferência, recebeu secretários e despachou do quarto do hospital.

Ainda no começo de fevereiro, Covas contratou marqueteiro e fechou com cinco partidos para disputar a reeleição em São Paulo.