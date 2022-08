bSafe é a empresa responsável pelo suporte médico da Copa TecToy Jovem Pan

Fundada em 2016, empresa já é uma das mais importantes do país no setor, com clientes como Carrefour, Samsung e Unimed

Divulgação bSafe oferece serviços como equipe de bombeiros, frota de ambulâncias, instalação de postos médicos, vacinação contra a Covid-19, entre outros



A bSafe, especializada na prestação de serviços médicos, gestão de ambulatórios e bombeiros, será a responsável oficial pelo suporte médico dos jogos da Copa TecToy Jovem Pan. Com atuação em território nacional, a bSafe também ministra cursos e dá suporte na aquisição de licenças para empresas de pequeno, médio e grande porte. Ao oferecer um portfólio diversificado de soluções integradas, ajuda empresas que precisam de suporte qualificado em suas operações e eventos ou até mesmo para o treinamento de colaboradores. Por isso, é a parceira ideal para cuidar do público e dos jovens jogadores da competição.

Fundada em 2016, a bSafe já se destaca como uma das mais importantes do país no setor e, atualmente, emprega cerca de 1.000 funcionários diretos e indiretos, atendendo clientes de grande porte, como Samsung, Carrefour e Unimed, dentre outros. “Atuamos com equipes ágeis e habilitadas para entregar um atendimento acolhedor e humanizado para nossos clientes, com a missão de assegurar o pronto atendimento. Damos suporte à prevenção de riscos através de serviços de saúde e de brigada de incêndio”, afirma Herry Remolli, gerente de Recursos Humanos da bSafe.

Remolli ressalta que, com a pandemia do coronavírus, um número maior de empresas passou a se preocupar com a saúde de seus colaboradores e clientes. Por isso, a tendência é que a procura de soluções como as oferecidas pela bSafe continue alta. “Durante a pandemia tivemos um aumento expressivo na prestação de serviços como a testagem in loco para Covid-19. De acordo com a nossa experiência e percepção de mercado, a expectativa é que o novo normal também traga uma mudança na cultura empresarial, com foco na saúde de seus colaboradores, que englobam desde vacinações corporativas a treinamento específico para emergências médicas”, explica Remolli.

Categorias de serviços oferecidos pela bSafe

Bombeiros e brigada de incêndio: Esse tipo de serviço é recomendado para eventos com previsão de público a partir de 250 pessoas. A bSafe oferece equipe de bombeiros civis, emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), assim como equipamentos de proteção. O serviço está em conformidade com a legislação de segurança contra incêndio e pânico vigente, para eventos temporários. Ambulâncias: Com frota completa de ambulâncias de suporte básico e UTI., essa categoria de serviço é ideal para todos os tipos de eventos, inclusive os que necessitam de anuência no Grupo de Planejamento e Ações Estratégicas para Eventos e Eventos em Massa (GPAE). Cada ambulância de suporte básico é tripulada por um técnico de enfermagem e um motorista socorrista. Já a Ambulância UTI é tripulada por um médico, um motorista e um enfermeiro. Postos médicos: A bSafe recomenda os postos médicos para todos os eventos com classificação a partir de médio risco e eventos sem necessidade de alvará, mas com alta circulação de pessoas. A empresa se responsabiliza pela administração de posto médico em eventos com profissionais altamente qualificados e gestão 360°, montagem de salas de atendimento conforme a planta do espaço do evento. Além disso, o serviço pode ser utilizado com equipe integrada à ambulância ou equipe adicional. Gestão de ambulatórios: Esse serviço é recomendado para empresas com todos os níveis de grau de risco, que necessitem de equipes multiprofissionais trabalhando em conjunto com a medicina do trabalho. O serviço inclui a gestão, capacitação e seleção de profissionais, estrutura física/mobiliário, equipamentos e medicamentos, assim como supervisões e protocolos necessários. A bSafe também dá assessoria total para alvará da Vigilância Sanitária, Protocolos de Atendimento e POP’s da saúde. Cursos e assessoria: treinamento de equipes, assessoria para obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); cursos da saúde, brigada de incêndio e NRS; e assessoria em alvarás. Vacinação e testes de Covid-19: vacinações corporativas e testes in loco (testes anticorpos e antígenos para Covid-19).

