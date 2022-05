Burguer King é notificado pelo Procon-SP a esclarecer composição do Whopper Costela

Explicações, como quais ingredientes compõem o lanche, deverão ser encaminhadas ao órgão até a próxima sexta-feira, dia 6 de maio

Divulgação/Burguer King Buguer King terá de prestar esclarecimentos ao Procon-SP pelo lanche Whopper Costela



O Burguer King foi notificado nesta segunda-feira, 2, pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Paulo e a empresa terá de prestar esclarecimentos ao órgão sobre o lanche Whopper Costela. Isso porque, segundo Guilherme Farid, diretor executivo do Procon-SP, há uma preocupação com a “a publicidade de produtos alimentícios que destacam um determinado ingrediente que não faz parte da composição daquele produto ou que não tem o ingrediente na sua composição principal”. Em relação ao Whopper Costela, explica Farid, “o consumidor compra o sanduíche acreditando que irá ingerir a carne da costela, ou seja, o consumidor é levado a erro”.

A rede de lanches terá até a próxima sexta-feira, 6 de maio, para apresentar ao órgão a tabela nutricional do sanduíche e um atestado de qualidade dos ingredientes que compõem o alimento, bem como gabaritos das embalagens utilizadas para acondicionamento do produto e cópia dos materiais publicitários utilizados em 2022. “Se ficar comprovado que houve indução do consumidor a erro, a empresa pode ser multada por publicidade enganosa em até 11,6 milhões de reais”, alega o diretor.