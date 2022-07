Butantan vai importar insumos para produzir 10 milhões de doses da Coronavac

Segundo o governador Rodrigo Garcia (PSDB), doses produzidas com material importado serão colocadas à disposição do Ministério da Saúde e serão utilizadas para vacinar crianças

Reprodução/Governo do Estado de São Paulo Insumos importados devem produzir 10 milhões de doses do imunizante



O governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) determinou que o Instituto Butantan importe Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) da China para produzir 10 milhões de doses da Coronavac para garantir a imunização de crianças. A informação foi confirmada pelo mandatário nesta quarta-feira, 20. Ao todo, deverão ser importados 8 mil litros do produto da farmacêutica Sinovac. As vacinas produzidas deverão ser destinadas à crianças de 3 e 4 anos, cuja aplicação foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última quarta-feira, 13. Garcia também confirmou que irá disponibilizar as doses para o Ministério da Saúde utilizar na imunização de crianças de todo o Brasil. “Ao longo de agosto já poderemos iniciar a imunização das crianças”, finaliza o governador.