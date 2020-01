Cabeça d’água deixa pelo menos cinco mortos em Minas Gerais

Reprodução/YouTube Cabeça d'água atingiu cachoeira em Guapé



Pelo menos cinco pessoas morreram após uma cabeça d’água atingir um complexo de cachoeiras na cidade de Guapé, em Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (1º). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

As vítimas estavam na região da cachoeira quando a enxurrada chegou e fez o nível das águas subir rapidamente. Segundo os bombeiros, quatro corpos já foram retirados do local, que é de difícil acesso.

Ao menos três das vítimas eram da mesma família e foram identificadas como Émerson Magalhães Couto, Áurea Carvalho Magalhães e Dafne Carvalho de Magalhães Couto, de acordo com o G1.

O complexo de cachoeiras fica no Parque Ecológico do Paredão e é um conhecido destino turístico de Guapé, que fica no sul de Minas, na região de Furnas.

Veja abaixo vídeos da enxurrada:

Alguns vídeos começa aparecer da cidade Guapé- MG 😔 pic.twitter.com/lebnfbyAZz — Gabriel Cardoso (@Gabriel25049682) January 1, 2020