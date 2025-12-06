Cachorro é resgatado após pular da balsa durante travessia São Sebastião–Ilhabela

Após escapar do tutor, o cão pulou no mar e ficou sozinho em alto-mar por alguns minutos, até que funcionários da balsa fizeram o resgate

A manhã da última quinta-feira (4) teve um episódio inusitado para os usuários do ferryboat FB-19, na travessia entre São Sebastião e Ilhabela. Por volta das 8h40, um cachorro que viajava com seu tutor escapou e pulou no mar durante a aproximação da embarcação ao atracadouro da ilha. Graças à ação imediata da tripulação da Coordenadoria de Travessias da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o animal foi resgatado em cerca de cinco minutos.

A embarcação já se preparava para a atracação quando o comandante, Pedro Paulo Vicente Wenceslau, percebeu o movimento na água e iniciou o protocolo de salvamento. Ele retirou os motores e acionou a ré, manobra que permitiu aproximar a balsa com segurança. Enquanto isso, o cachorro nadou instintivamente em direção ao ferryboat, onde estava o tutor.

Os tripulantes de convés Levilson Nobre Miranda, Giuberto Carlos Trevizani e Valério Martins de Oliveira seguiram para a popa e conseguiram puxar o cachorro de volta ao convés com o apoio da coleira. Assim que resgatado, o animal foi entregue ao tutor, e o ferryboat retomou a operação normalmente.

Para o subsecretário de Logística e Transportes da Semil, Denis Gerage Amorim, a precisão da operação reflete o preparo das equipes. “As travessias passam por treinamentos rigorosos, incluindo o de salvamentos no mar, realizados pela Coordenadoria de Travessias em parceria com o Corpo de Bombeiros e a empresa prestadora. O envolvimento dos colaboradores nessas capacitações resulta em ações eficientes como esta”, afirmou.

O resgate ocorreu poucos dias após o mais recente treinamento, ministrado pelo Corpo de Bombeiros no fim de novembro — formação que contou com a participação dos mesmos colaboradores envolvidos na operação desta quinta-feira.

