Cachorro foge e pista do aeroporto de Congonhas é interditada

Caso ocorreu por volta das 13h30 no desembarque do voo LA3029 (Cuiabá-São Paulo)

Reprodução/Canal SBGR LIVE Dois voos sofreram atrasos para pousar, sendo um de 25 minutos e outro de 27 minutos



A pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve que ser interditada no início da tarde desta quarta-feira, 19, após um cachorro fugir durante uma conexão da Latam. A empresa aérea informou que o caso ocorreu no desembarque do voo LA3029 (Cuiabá-São Paulo) e o animal seguiria no LA3080 (São Paulo-Florianópolis). A Latam lamentou o acontecimento e disse que equipes buscavam pelo cachorro no entorno do aeroporto. No entanto, até esta tarde o animal não havia sido encontrado. As operações foram normalizadas em seguida. De acordo com a Infraero, a pista ficou interditada por seis minutos, das 13h37 às 13h43. Por conta disso, dois voos sofreram atrasos para pousar, sendo um de 25 minutos e outro de 27 minutos.