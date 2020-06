Caixa divulga calendário de pagamento do novo lote do auxílio emergencial

CLÉBER MENDES/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mais 4,9 milhões de pessoas vão receber auxílio emergencial



A Caixa Econômica Federal divulgou neste sábado (13) o calendário de pagamento do novo lote do auxílio emergencial. Segundo o banco, mais 4,9 milhões de pessoas serão beneficiadas.

Os novos beneficiários poderão sacar o dinheiro em espécie a partir do dia 6 de julho, de acordo com a data de nascimento. Aqueles que têm poupança digital no banco receberão o crédito já nesta terça-feira (16) e quarta-feira (17). Por estarem entrando agora no programa de auxílio emergencial, os novos cadastrados receberão a primeira das três parcelas previstas.

Na terça-feira, a previsão é o recebimento por aqueles nascidos entre janeiro e junho. Já na quarta-feira será a vez das pessoas com data de nascimento entre julho e dezembro. Os beneficiários poderão movimentar digitalmente os recursos utilizando o aplicativo Caixa Tem, que permite transações e pagamentos com QR code.

Veja abaixo o calendário de pagamento em espécie:

Nascidos em janeiro: 6 de julho

Nascidos em fevereiro: 7 de julho

Nascidos em março: 8 de julho

Nascidos em abril: 9 de julho

Nascidos em maio: 10 de julho

Nascidos em junho: 11 de julho

Nascidos em julho: 13 de julho

Nascidos em agosto: 14 de julho

Nascidos em setembro: 15 de julho

Nascidos em outubro: 16 de julho

Nascidos em novembro: 17 de julho

Nascidos em dezembro: 18 de julho

A definição de datas específicas de acordo com o calendário fixado pelo Ministério da Cidadania foi adotada para evitar aglomerações nas unidades de atendimento. No início do pagamento do auxílio, foram registradas longas filas em agências da Caixa em diferentes cidades do país.

As datas para o recebimento da segunda parcela ainda não foram divulgadas pelo Ministério da Cidadania e serão informadas posteriormente pelo órgão.

*Com Agência Brasil