Caixa inicia nesta quinta pagamento do PIS para nascidos em março e abril

José Cruz/Agência Brasil Nascidos em março e abril poderão sacar o PIS a partir desta quinta, 13



Começa nesta quinta-feira, 13, o pagamento do Abono Salarial do Programa de Integração Social (PIS) para trabalhadores nascidos entre março e abril. Segundo a Caixa, mais de 3,6 milhões de trabalhadores receberão o benefício, totalizando R$ 2,7 bi em recursos injetados na economia. Os valores vão de R$ 88 a R$ 1.045, e variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018.

É possível sacar o dinheiro do calendário 2019/2019 até 30 de junho deste ano. Para consultar quanto tem a receber, o trabalhador pode acessar o app Caixa Trabalhador, o site da Caixa ou entrar em contato com a central de atendimento telefônico no 0800 726 0207.

Até o fim do calendário, serão pagos R$ 16,5 bi em benefícios. Para receber, é necessário ser inscrito no PIS há pelo menos cinco anos, e trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Os dados também precisam estar atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano base 2018.

* Com Agência Brasil