Caixa lança a Milionária+, nova loteria com prêmio mínimo de R$ 10 milhões

Sorteio do primeiro concurso ocorrerá no dia 28 de maio, e premiação não acumulará; valor mínimo da aposta é R$ 6

Marcelo Camargo/Agência Brasil Nova modalidade será a 11ª do portfólio das Loterias Caixa



A Caixa Econômica Federal lançou nesta segunda, 2, uma nova modalidade de loteria no Brasil, a Milionária+, que terá prêmios mínimos de R$ 10 milhões. Os sorteios ocorrerão aos sábados, com o primeiro previsto para acontecer no dia 28 de maio. Quem fizer a aposta, terá que pagar R$ 6, no mínimo, e escolher seis números de 1 a 50, além de dois “trevos” de 1 a 6. O maior prêmio será de quem acertar tanto as seis dezenas quanto os dois trevos. Em apostas múltiplas, será possível escolher de seis a 12 números e de dois a seis trevos. De acordo com a Caixa, serão 11 faixas de premiação, e elas não acumularão para os concursos seguintes. Como nas outras modalidades da Caixa, as apostas poderão ser feitas nas casas lotéricas, no site e no app do banco. Agora, a Caixa oferece 11 tipos diferentes de apostas em loterias: +Milionária; Dia de Sorte; Dupla Sena; Loteca; Loteria Federal; Lotofácil; Lotomania; Mega-Sena; Quina; Super Sete e Timemania.