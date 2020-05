Caixa conclui pagamento da 1ª parcela do auxílio emergencial

Cris Faga/Estadão Conteúdo O cronograma de pagamento considera a data de nascimento do trabalhador ou do número de inscrição do Bolsa Família



A Caixa Econômica Federal disponibiliza nesta sexta-feira (29) o saque em dinheiro para mais um lote de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600,00 aprovado pelo governo federal para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19.

Cerca de 600 mil novos aprovados no programa, nascidos em dezembro, poderão sacar a primeira parcela e 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família poderão fazer o saque da segunda parcela. O cronograma de pagamento considera a data de nascimento do trabalhador ou do número de inscrição do Bolsa Família.

De acordo com a Caixa, os valores continuarão disponíveis para recebimento em espécie mesmo após o encerramento do calendário de pagamento. Ao todo, 57,9 milhões de pessoas já receberam o benefício, estima o banco.

Segunda parcela

No sábado (30), começa o pagamento em espécie da segunda parcela do auxílio emergencial. A partir desta data, também será possível a transferência do benefício para contas da Caixa ou de outros bancos. Mais de 2,2 mil agências da Caixa estarão abertas neste sábado, das 8h às 12h, para receber os beneficiários nascidos em janeiro. Essa etapa vai até 13 de junho, quando os nascidos em dezembro poderão receber o auxílio em dinheiro.

*Com informações da Agência Brasil