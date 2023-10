Caixa sorteia prêmio de R$ 58 milhões da Mega-Sena; veja números 

Próximo concurso está previsto para acontecer neste sábado, 28

Reprodução/ Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil Caixa realizou o sorteio da Mega-Sena nesta quinta-feira, 26



A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira, 26, em São Paulo, o sorteio do concurso 2.649 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 06 – 11 – 26 – 32 – 46 – 56. O prêmio para as apostas que acertarem as seis dezenas é de R$ 58.657.598,77. Até a publicação desta matéria, a Caixa não havia divulgado o resultado. Caso nenhum apostador crave os números, o prêmio será acumulado para o próximo concurso, previsto para este sábado, 28.