Caixa vai começar a pagar o Bolsa Família no próximo dia 20; confira o calendário de 2023

Transferências são feitas conforme último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiados

Nova edição do programa terá valor extra de R$ 150 por menor até seis anos e R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos



Na quinta-feira, 2, o governo federal lançou o Novo Bolsa Família, programa social de transferência de renda. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias(PT), anunciou que a nova versão da iniciativa vai atender cerca de 20 milhões de famílias e aproximadamente 55 milhões de pessoas. Segundo Dias, com os ajustes feitos pelo governo nas últimas semanas, 700 mil famílias que não estavam sendo contempladas voltam a ser atendidas. O benefício será disponibilizado pela Caixa Econômica Federal de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão de cada titular. As datas também serão utilizadas para o pagamento do Auxílio Gás, que ocorre bimestralmente. “Para cada dígito final do NIS há uma data mensal correspondente. Os pagamentos são disponibilizados na sequência de 1 a zero, durante os últimos dez dias úteis de cada mês. A exceção é durante o mês de dezembro, quando todos os pagamentos ocorrem até o dia 22. As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Os beneficiários podem conferir o extrato de pagamento na “Mensagem Auxílio Brasil”, com o valor do benefício”, informou o Ministério da Cidadania. Confira abaixo o calendário completo: