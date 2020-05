Caixa vai manter agências abertas durante feriadão em São Paulo

Objetivo é evitar aglomerações, longas filas e a sobreposição de calendários dos pagamentos do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que irá manter as agências em funcionamento nos próximos dias para atendimento dos beneficiários do auxílio emergencial, mesmo com o feriado decretado na cidade de São Paulo.

“Com o objetivo de evitar aglomerações, longas filas e a sobreposição de calendários, a Caixa informa que manterá as agências em funcionamento em todo o estado de São Paulo, de 8h às 14h, para atendimento do Auxílio Emergencial, conforme calendário divulgado. No sábado também haverá abertura de unidades”, informou a instituição por meio de nota.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), assinou nesta terça-feira (19) o decreto que antecipa os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra para esta quarta (20) e quinta-feira (21), respectivamente. A ideia é criar um feriadão estendido na capital paulista e estimular o isolamento social para conter o contágio pelo novo coronavírus. A decisão está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município.

* Com informações do Estadão Conteúdo