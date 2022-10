Caixão com corpo cai de carro de funerária e taxista pensa que é brincadeira de Halloween; assista

Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 28, em Ribeirão Preto, em São Paulo

Reprodução/Redes sociais Câmeras de segurança flagraram o momento em que o taxista tira o caixão da rua



Um caixão com um corpo caiu do carro de uma funerária na madrugada desta sexta-feira, 28, em Ribeirão Preto, em São Paulo. Um taxista, que passava pelo local, viu o caixão na rua e pensou que fosse uma brincadeira de Halloween. Por volta das 3h30, a tampa do veículo da funerária abriu e o caixão caiu no cruzamento da Rua São Sebastião com a Avenida Jerônimo Gonçalves. Na sequência, um ônibus chegou a resvalar no caixão, abrindo a tampa. Logo em seguida o taxista se deparou com o episódio e, pensando que era uma brincadeira, desceu do carro. No entanto, ele percebeu que havia um corpo dentro do caixão e o retirou da rua, além de o fechar. A Polícia Militar (PM) esteve no local para prestar apoio e o carro da funerária retornou ao local para retirar o caixão.