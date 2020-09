Inverno? São Paulo deve bater recorde do ano de calor nos próximos dias

Até agora, temperatura mais alta foi de 33,7 °C, em 27 de janeiro; a partir do dia 14, e por quase toda a 2ª quinzena de setembro, é prevista uma massa de ar seco forte, que manterá o tempo firme na capital

Amauri Nehn /Brazil Photo Press Entre os dias 4 e 6 de setembro, por exemplo, as temperaturas passaram dos 30 °C, enquanto a umidade do ar ficou abaixo dos 20%



São Paulo deve bater até o próximo sábado, 12, o recorde de alta temperatura do ano de 2020, que até agora foi de 33,7 °C, no dia 27 de janeiro. Mesmo no inverno, que termina no dia 22 de setembro, a expectativa é que o clima na cidade continue seco e quente, segundo dados do Climatempo. No domingo, 13, a temperatura deve diminuir, devido a ventos fortes vindos do oceano, mas a partir do dia 14, e por quase toda a segunda quinzena do mês, é prevista a atuação de uma massa de ar seco forte, que manterá o tempo firme na capital, com muito sol.

Os últimos dias tem sido predominantemente secos, com falta de nebulosidade e pouca incidência de ar frio de origem polar, o que favorece o registro de temperaturas elevadas. Entre os dias 4 e 6 de setembro, por exemplo, as temperaturas passaram dos 30 °C, enquanto a umidade do ar ficou abaixo dos 20%, sendo o menor valor do no dia 6, quando foi registrado 15% de umidade mínima. Além disso, o recorde de temperatura do inverno foi registrado no dia 4, quando fez 32,8 °C na estação do Mirante de Santana do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

É comum, durante o inverno, alguns dias na cidade registrarem temperaturas acima e abaixo dos valores médios de referência, calculados segundo os valores registrados dentro de um longo período de tempo pelo INMET. Por exemplo, em agosto de 2020, foram registrados seis dias com temperaturas máximas próximas ou acima de 30 °C. No entanto, também foram registrados valores de temperatura mínima próximos dos 12°C, como no dia 21 de agosto, quando fez 12,6 °C na estação do Mirante de Santana. A média mensal na estação automática do INMET das temperaturas máximas do mês de agosto de 2020 foi de 23,8°C e ficou 0,3°C abaixo do valor de referência para a máxima deste mês, que é de 24,1°C. Já a média de temperaturas mínimas do mês foi de 13,3°C, ligeiramente acima do valor climatológico para agosto, que é de 13,1°C.

Confira as médias de temperatura para São Paulo, de junho a setembro, segundo o INMET: