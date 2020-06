Câmara aprova CNH de motorista profissional com validade de 10 anos

Após a conclusão da análise, o texto segue para o Senado

Najara Araújo / Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados durante sessão remota



A Câmara dos Deputados alterou, nesta quarta-feira (24), o projeto que prevê mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A alteração se refere à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que pode passar a ter validade de dez anos para motoristas profissionais com idade inferior a 50 anos.

O texto-base, que foi aprovado nesta terça pela Casa, determinava que a CNH tivesse validade de cinco anos para os condutores da mesma faixa de idade.

Os parlamentares ainda analisam destaques apresentados ao texto do projeto. Após a conclusão da análise, o texto segue para o Senado.

Com a alteração do prazo da validade, os condutores com idade inferior a 50 anos terão de renovar a CNH a cada dez anos. Os condutores de 50 a 70 anos tem devem renovar o documento a cada cinco anos. Quem dirigir e tiver mais de 70 anos, deverá renovar a CNH a cada três anos. Os motoristas profissionais ficarão enquadrados na regra geral.