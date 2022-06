Câmara convoca ministro da Educação para esclarecer suspeitas de corrupção no MEC

Pedido é do deputado Ivan Valente (PSOL-SP); data para a audiência ainda não foi definida

Luis Fortes/MEC Ministro da Educação, Victor Godoy, deverá comparecer em audiência da Câmara dos Deputados



A Câmara dos Deputados, por meio da Comissão de Fiscalização Financeira, aprovou, nesta quarta-feira, 29, um requerimento para convocar o ministro da Educação, Victor Godoy. O objetivo da Casa é que ele esclareça sobre os supostos atos de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação (MEC). No entanto, a data para a audiência ainda não foi definida. Na última semana, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso pela Polícia Federal (PF), mas foi solto após o desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF)-1, Ney Bello, cassar a prisão preventiva.

O pedido de convocação de Victor Godoy é do deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP). O parlamentar afirma que o requerimento foi feito após o escândalo do MEC, da Operação Acesso Pago, a qual prendeu Milton Ribeiro e mais quatro pessoas.

Um convite para o ministro da Justiça, Anderson Torres, também foi aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, na terça-feira, 28. A Casa quer ouvir explicações das suspeitas de interferência do governo na operação da PF, que investiga a atuação do “gabinete paralelo” no MEC durante comando de Milton Ribeiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo.