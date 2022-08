Câmara deve votar projeto que tira poder de governadores sobre PMs nesta terça-feira

Texto prevê a escolha de comandantes-gerais, que terão um mandato de dois anos, além de dar autonomia orçamentárias às polícias

Elaine Menke/Câmara dos Deputados Deputados devem votar nesta terça-feira, 2, o projeto de lei do parlamentar José Nelto (Progressistas-GO)



A Câmara dos Deputados deve votar, nesta terça-feira, 2, um projeto de lei que tem por objetivo retirar dos governadores de Estado o poder e controle sobre o comando da Polícia Militar (PM). O texto, de autoria do deputado José Nelto (Progressistas-GO), prevê a escolha de comandantes-gerais, que terão um mandato de dois anos, além de dar autonomia orçamentárias às polícias. Em junho, parlamentares da comissão de segurança pública e entidades representativas de policiais se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro (PL), no Palácio do Planalto, e demonstraram interesse pela aprovação da lei. Além disso, o projeto foi acompanhado pelo governo, que fez sugestões por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.