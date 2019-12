Camarote desaba e deixa feridos em show de Jorge & Mateus em Franca

Reprodução Twitter O espaço de eventos fica na Avenida Wilson Sábio de Mello, no Distrito Industrial



Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas no desabamento de parte do camarote em um evento com show da dupla Jorge & Mateus e do Dennis DJ na cidade de Franca, no interior de São Paulo, na madrugada do sábado (21).

A estrutura despencou de uma altura de aproximadamente 1,70m. O local do desabamento é conhecido como “camarote universitário” e fica sobre a área VIP da pista.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e o socorro aconteceu por cerca de uma hora.

Não há informações de feridos graves.