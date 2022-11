Câmera de monitoramento registra nuvem-funil no Agreste de Pernambuco; entenda o fenômeno

Moradores também registraram a nuvem que se formou no céu de Bonito-PE na sexta-feira, 7

Reprodução/Clima Ao Vivo Nuvem-funil tem potencial para se transformar em tornado caso venha tocar o solo



Uma câmera de monitoramento do canal Clima ao Vivo registrou uma nuvem-funil em Bonito, no Agreste de Pernambuco. O fenômeno foi registrado na última sexta-feira, 7. No vídeo, é possível observar a nuvem se formando. Caso ela viesse tocar o solo, significaria o princípio de um tornado. Os ventos poderiam atingir uma velocidade de até 100 km/h. Ela também pode significar um princípio de tromba-d’água caso viesse a tocar a superfície de lagos, rios ou mar. O fenômeno é comum e quando está em forma de funil não representa perigo para população, além de ser considerado comum em tempos chuvosos.