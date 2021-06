Câmera de segurança registra acidente de trânsito que deixou dois mortos em Santa Catarina; veja o vídeo

Batida frontal entre dos veículos aconteceu no km 380 da rodovia estadual SC-530; morreram dois ocupantes do mesmo carro, ambos moradores de Ituporanga

Divulgação/Polícia Militar de SC Gol e Fiat Palio envolvidos em acidente na SC-530 ficaram destruídos



Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave e impactante acidente no km 380 rodovia catarinense SC-530, em Ituporanga. Uma câmera de segurança registrou a batida frontal entre um Gol e um Fiat Palio, por volta das 18h, no bairro Cerro Negro. Os dois ocupantes do veículo da Volkswagen (o motorista, de 48 anos, e um passageiro de 71, ambos moradores de Ituporanga) não resistiram. O condutor do Palio, que tem, 21 anos sofreu lesões graves e foi encaminhado para o Hospital Bom Jesus. A Polícia Militar de Santa Catarina não informou os nomes das pessoas envolvidas no acidente.

Veja o vídeo do acidente: