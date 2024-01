Câmera mostra instante da queda do helicóptero da PRF em Belo Horizonte

Aeronave precisou fazer um pouso forçado na Avenida Teresa Cristina, uma das vias mais movimentadas da capital mineira

Reprodução / Twitter @sargentoalvimar Um helicóptero da PRF realizou um pouso forçado em Belo Horizonte, quase atingindo carros que estavam passando pela via



Um vídeo registrado por uma câmera instalada em um veículo mostra o momento em que um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou um pouso forçado na Avenida Teresa Cristina, uma das vias mais movimentadas de Belo Horizonte. Nas imagens, é possível observar que a aeronave quase atinge carros que estavam passando pela via. O pouso forçado ocorreu na segunda-feira, 8, e foi registrado por uma câmera traseira instalada em um veículo. O helicóptero da PRF decolou para socorrer vítimas de um acidente que havia acontecido minutos antes no Anel Rodoviário da capital mineira. No entanto, poucos segundos após a decolagem, a aeronave precisou realizar o pouso de emergência na avenida Teresa Cristina. O vento provocado pelas hélices do helicóptero chegou a destelhar alguns imóveis próximos, porém, não houve casas, pessoas ou veículos atingidos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no incidente. Durante a madrugada desta terça-feira, quase 12 horas após o acidente, o helicóptero foi retirado da avenida.

Gravação feita pela câmera interna de um veículo do pouso forçado do Helicóptero da PRF na Avenida Tereza Cristina – BH – MG no dia 08/01/2024. pic.twitter.com/86HFU7h3zu — Sargento Alvimar 👮‍♂️🛡⚔ (@sargentoalvimar) January 9, 2024