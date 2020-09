Caminhão que transportava carnes tomba e é saqueado na Régis Bittencourt

Após o acidente, pessoas que passavam pelo local arrombaram a porta do veículo e roubaram pedaços de carne

EVERALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Motorista 'perdeu o freio do caminhão', o que ocasionou seu tombamento



Um caminhão frigorífico que transportava carnes tombou no quilômetro 288 da Rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra (SP), na manhã desta terça-feira, 8. Até o fim da tarde, a faixa direita da rodovia e o acostamento na pista sentido São Paulo seguiam interditados para remoção do veículo, gerando uma lentidão de cerca de 14 quilômetros. Após o acidente, pessoas que passavam pelo local arrombaram a porta do veículo e saquearam pedaços de carne.

O caminhão transportava 25 toneladas de carne com destino à cidade de Leme, interior do Estado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Polícia Civil chegaram 30 minutos depois para proteger a carga e dispersar a multidão, mas ninguém foi detido. De acordo com a Arteris Régis, concessionária que administra a rodovia, a motorista “perdeu o freio do caminhão”, o que ocasionou seu tombamento. A motorista que saiu do Rio Grande do Sul na noite de sábado, não ficou ferida e assinou o termo de remoção da carga. No momento, a equipe da seguradora do caminhão está no local para retirar o que sobrou da carga e em seguida, haverá uma nova tentativa de destombamento para liberar o tráfego da faixa que continua interditada.

* Com informações do Estadão Conteúdo