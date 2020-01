Caminhão colide com hélice de helicóptero no Acre; veja o vídeo

Reprodução O helicóptero ainda estava no solo, se preparando para decolar, quando o caminhão tentou fazer um retorno e foi atingido



Um caminhão colidiu com a hélice de um helicóptero Harpia 1 da Secretaria de Segurança Pública do Acre no último sábado (18). O veículo seguia na BR-346, no Segundo Distrito, em Rio Branco.

Uma câmera registrou o momento da colisão. O helicóptero ainda estava no solo, se preparando para decolar, quando o caminhão, que transportava suprimentos hospitalares da Secretária Estadual de Saúde, tentou fazer um retorno e foi atingido.

Parte da tripulação da aeronave sofreu ferimentos leves. O motorista e um passageiro do caminhão também foram socorridos.

Ricardo Beltrão, secretário em exercício da SSP do Estado, confirmou em nota que a aeronave participava da operação Fecha Fronteira, que tem como objetivo coibir ações supostamente criminosas na capital.

As causas da colisão são investigadas internamente pela SSP, que acionou o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e a Anac, que é a seguradora do helicóptero.

Veja o vídeo abaixo:

VÍDEO: No Acre, caminhão bate em hélice de helicóptero durante operação policial. O registro aconteceu no último sábado (18). Parte da tripulação da aeronave e o motorista do caminhão foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves. pic.twitter.com/KCs57Vd09Q — Jovem Pan News (@JovemPanNews) January 19, 2020

Veja a nota

“O Harpia 01 se preparava para levantar voo em uma barreira policial que reduzia a velocidade de veículos. Havia um tripulante da aeronave realizando todo o procedimento de segurança para a decolagem, quando um caminhão modelo baú se aproximou do local e colidiu com uma das hélices, causando o acidente.

“Todos os envolvidos no acidente estão fora de perigo ou risco de morte, houve apenas ferimentos leves. Dois tripulantes sofreram algumas lesões, foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, juntamente com o motorista do caminhão e o passageiro. Todos estão bem.”