Caminhão com 15 toneladas de carne tomba na Marginal Tietê e interdita pista

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 20, no sentido rodovia Castello Branco, causando lentidão para os motoristas; Prefeitura informa que autuações por desrespeito do rodízio não serão convertidas em multa

CARLOS TRISTÃO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Viaduto Marginal Tietê Dutra



Um caminhão que transportava 15 toneladas de carne tombou na Marginal Tietê, em São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 20, no sentido rodovia Castello Branco, e interditou a pista central, causando lentidão para os motoristas. A informação foi confirmada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Em razão do acidente, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT), informou que as eventuais autuações registradas no período da manhã, entre 7h e 10h, em decorrência do desrespeito do rodízio de veículos, não serão convertidas em multas. A Companhia de Engenharia de Tráfego reforça que a anulação se dá pelo tombamento do caminhão e vale “exclusivamente para o período da manhã no centro expandido da cidade”.

*Matéria em atualização