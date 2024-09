Caminhão com 6 mil dinamites pega fogo na Rodovia Washington Luís

Na noite de domingo (8) um outro incêndio foi registrado nas proximidades da Rodovia Castelo Branco (SP-280), na altura do km 57

Um caminhão que transportava 6 mil dinamites pegou fogo na tarde deste domingo (8) no km 193 da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura da saída para Corumbataí (SP). Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início na cabine do caminhão e ocorreram algumas explosões, mas as equipes chegaram ao local a tempo de evitar a detonação da carga. O fogo foi controlado e não há feridos. Segundo a concessionária Eixo SP, as pistas foram completamente liberadas por volta das 23h30. Devido ao risco de explosão, policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) estiveram no local.

Na noite de domingo (8) um outro incêndio foi registrado nas proximidades da Rodovia Castelo Branco (SP-280), na altura do km 57, entre os municípios de Araçariguama e São Roque. A concessionária CCR Viaoeste informou que o centro de controle está monitorando a área e que os bombeiros foram notificados. Não há bloqueio no trecho.

