Caminhão tomba com aproximadamente 1 tonelada de maconha em frente a batalhão da PM em MG

Droga estava escondida em meio a uma carga de grama; condutor do veículo teve ferimentos leves, foi socorrido e, posteriormente, preso em flagrante por tráfico de drogas

Divulgação/Redes Sociais/@pmmg.oficial Droga estava escondida em carga de grama



Um caminhão com aproximadamente 1 tonelada de maconha tombou na noite de domingo, 25, em frente a um batalhão da polícia, localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A droga estava escondida em meio a uma carga de grama. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o caminhão trafegava em alta velocidade e despertou a atenção dos policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que passaram a acompanhá-lo. Ao avistar o cerco armado pela polícia, armado no trevo da BR-267 com a Avenida JK, o condutor realizou uma manobra perigosa e o veículo acabou tombando. Ele ficou preso ente as ferragens e foi socorrido com ferimentos leves e, posteriormente, preso em flagrante por tráfico de drogas. O veículo foi removido da pista com o auxílio de um guincho. A corporação publicou um vídeo em suas redes e mostra o caminhão caído na pista e toda a carga espalhada junto com as barras de maconha.