Caminhoneiros anunciam greve no Espírito Santo após reajuste no preço do diesel

Categoria irá paralisar os serviços a partir da madrugada desta quarta-feira; decisão foi anunciada pelo sindicato dos transportadores e em conjunto com entidades do setor

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caminhoneiros realizaram protesto contra a alta no preço dos combustíveis na BR-040, próximo a Brasília, em março de 2020



O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Espírito Santo (Sindicam/ES) anunciou que a categoria dos caminhoneiros irá interromper os fretes a partir das 00h01 desta quarta-feira, 11. A decisão, segundo a entidade, foi tomada após o reajuste anunciado pela Petrobrás que elevará o preço do diesel em 8,86% nas refinarias passando, assim, o valor médio de R$ 4,51 para R$ 4,91. “O Sindicam/ES, a ACA e a Coopercolog, juntamente com os representantes dos caçambeiros, apoiam esse movimento. Entendemos que a situação dos autônomos ficou insustentável depois de tantos reajustes, seja no preço do diesel ou dos insumos que compõem o dia a dia do caminhoneiro”, afirma trecho do documento, que pede uma redução de 26% no preço do diesel.

Recentemente, a Petrobrás anunciou um lucro de de quase R$ 45 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O número é 3.718,4% maior em comparação com o mesmo período no ano passado. No sábado, 7, o presidente Jair Bolsonaro (PL) alegou, durante participação na Feira Nacional de Soja, no Rio Grande do Sul, que o país “não aguenta mais” reajustes nos preços dos combustíveis e que a petroleira “fatura dezenas de bilhões de reais por ano às custas do nosso povo brasileiro”.