Campanha de fundos multimercados do Banco Safra mostra que investir também é uma ciência

Batizados em homenagem a cientistas que contribuíram com o desenvolvimento humano, os novos produtos destacam visão de longo prazo, uso da inteligência artificial e gestão milimétrica em busca de resultados

Investir é uma ciência de precisão. Baseado nesta premissa, o Banco Safra lançou três novos fundos da categoria multimercados em uma campanha que visa mostrar aos seus clientes que tecnologia e investimento estão diretamente ligados. Inspirados pelos cientistas ao qual homenageiam, Safra Galileo, Safra Maxwell e Safra Arquimedes destacam a importância da visão de longo prazo, do uso da inteligência artificial e da gestão milimétrica em busca de resultados. São fundos que podem compor as carteiras de todos os tipos de investidores, de acordo com o perfil e os objetivos de cada um. “Nós trabalhamos com quatro perfis de investidores: vai do ultraconservador, que é aquele que tem a menor tolerância a risco, ao dinâmico, que aceita maior volatilidade; e no meio do caminho temos o conservador e o moderado, que são perfis que aceitam correr determinados riscos, mas não tanto quanto o dinâmico”, explicou Flavia Gaspar, coordenadora e especialista em investimentos no Safra. “O Maxwell e o Galileo podem compor a carteira até dos clientes ultraconservadores. Lógico, em uma escala menor, mas eles estão presentes na recomendação também para este perfil justamente para que, na composição do portfólio, eu consiga entregar a ele, no médio e longo prazo, uma rentabilidade maior. Para os demais perfis, a gente tem também a renda variável, e aí entra o Arquimedes.”

O Galileo é fundo multimercado que utiliza os cenários macroeconômicos como fator fundamental para a tomada de decisão nos investimentos. Pode atuar tanto no mercado local e internacional, navegando entre diferentes classes de ativos, como moedas, bolsas e juros. O símbolo deste fundo é o telescópio refrator Polarex 60mm, reconhecido como uma referência em precisão e alcance. Não à toa, representa a ideia de enxergar cada vez mais mais longe (veja vídeo AQUI). Assim como o Galileo, o Maxwell é um fundo da categoria multimercado macro, mas que tem como principal característica o modo de investimento quantitativo. Isso significa que o processo de investimento se baseia no uso de algoritmos, o que não exclui a gestão humana, uma vez que uma equipe experiente monitora de perto as decisões de investimento do produto (veja vídeo AQUI). O Arquimedes é um investimento em renda variável da categoria long biased. Ou seja, ele tem uma tendência a se posicionar para movimentos de alta na Bolsa, mas também possui liberdade para “ficar vendido”, permitindo ao gestor ganhar em movimentos de queda no mercado. Com isso, o fundo consegue ter uma posição mais defensiva, quando necessário. Por isso, o objeto escolhido para representá-lo é uma câmera fotográfica de alta precisão (veja vídeo AQUI).

Melhor banco para se investir

O Safra, por meio de sua asset, foi eleito pela Fundação Getúlio Vargas o melhor banco para fundos multimercado e fundos de ações na edição de 2020 do guia Melhor Banco e Plataforma para Investir (MBPI). O ranking leva em consideração tanto informações quantitativas dos fundos e dos bancos quanto pesquisas qualitativas. Entre as informações quantitativas, a performance dos fundos de investimento é apenas um dos pontos avaliados. Essa avaliação é feita com base na relação entre risco e retorno dos fundos em relação ao CDI, no caso dos multimercados, e em uma comparação sobre a performance do Ibovespa, no caso dos fundos de ações ativos. Além desse critério, a FGV analisa informações como as variações na taxa de administração dos fundos, o ticket médio de investimento por cotista, o número de reclamações junto ao Banco Central e os demais custos para investir com as instituições. Essas análises se somam a uma pesquisa de qualidade no atendimento junto aos investidores, com peso relevante na nota final.