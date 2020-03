Mira, Kobe e Zafira nasceram em outubro de 2019 e vivem juntos com os pais no Zooparque de Itatiba

Rita Barreto Filhotes de tigre siberiano são batizados em zoológico no interior de São Paulo



Três filhotes de tigre siberiano nascidos no Zooparque de Itatiba, no interior de São Paulo, foram batizados nesta terça-feira (3), após campanha nas redes sociais. Mira, Kobe e Zafira nasceram em outubro de 2019 e vivem juntos com os pais, Darya e Juan.

Os funcionários do zoológico ajudaram os internautas com sugestões de nomes para os filhotes, e os que votaram em uma das opções escolhidas ainda ganharão uma ida especial ao local.

“Obrigada a todos que vieram nos ajudar nessa missão! E se você deu alguma das sugestões escolhidas, fique atento que entraremos em contato para você vir passar um dia super especial com a gente!”, informou o Zooparque nas redes sociais.

Mira, Kobe e Zafira já caminham e brincam na área externa de exposição do zoológico. A campanha para escolha dos nomes atingiu mais de 60 sugestões.

Veja as fotos divulgadas pelo Zooparque: