Canal Jovem Pan News estreia na TV por assinatura e na parabólica; confira novidades

Focada no jornalismo, a emissora inicia operações com uma equipe de especialistas nos mais diversos temas, com cobertura 24 horas por dia sobre o Brasil e o mundo

Reprodução/Jovem Pan O apresentador Thiago Uberreich no novo estúdio da Jovem Pan em São Paulo



A Jovem Pan, maior grupo de radiodifusão da América Latina, chega agora às telinhas com a TV Jovem Pan News. A estreia será no dia 27 de outubro nas principais operadoras de TV por assinatura. Até o final deste mês, estará nas frequências 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo), 576 da SKY e do aplicativo de streaming DIRECTV GO e na Oi Play. Além disso, será transmitida nas antenas parabólicas, canal 7, e no Panflix, o aplicativo de streaming da Jovem Pan. A emissora nasce carregando o DNA de quase 80 anos de sucesso no rádio e em plataformas de streaming, com foco em notícias factuais, esportes, opinião e entretenimento. A cobertura terá como principais atributos a agilidade e a objetividade, características da linguagem do rádio, liderados por um time de comentaristas e especialistas nos mais diversos temas para a cobertura de notícias do Brasil e do mundo. A robusta programação da TV Jovem Pan News inicia com o já tradicional programa jornalístico Jornal da Manhã, que mantém umas das maiores audiências da programação diária do grupo. Também estarão na grade Os Pingos Nos Is, Três em Um e Direto ao Ponto, além de programas de entretenimento como Morning Show, Pânico e Mulheres Positivas. As novidades ficam com as estreias do Headline News, um jornal de hora em hora com as principais notícias do momento, e do Jornal da Jovem Pan, que trará reportagens e análises aprofundadas sobre os assuntos importantes do dia, das 21h30 às 23h.

Para a viabilizar o projeto, a Jovem Pan montou dois estúdios para a TV, aumentando a capacidade do grupo para seis estúdios. Além disso, contratou profissionais renomados no mercado para pilotar essa nova empreitada, como os jornalistas Humberto Candil, que lidera o projeto desde o início, Mariana Ferreira, que chegou para ocupar o cargo de editora-chefe do canal, e Marco Túlio, para ocupar a chefia de redação, além de vários repórteres e alguns apresentadores para os programas jornalísticos que serão lançados em breve. No time de comentaristas estarão Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, Cristina Graeml, Amanda Klein, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel, Joel Pinheiro da Fonseca, Adrilles Jorge, José Carlos Bernardi, Bruna Torlay, Jorge Serrão, Pablo Spyer, Fábio Piperno, Zoe Martinez, Paulo Polzonoff e Diogo Schelp. A Jovem Pan News também reunirá em cobertura nacional repórteres e apresentadores renomados e respeitados, incluindo análises dos melhores especialistas, como Adriana Reid, Thiago Uberreich, Vitor Brown, Emílio Surita, Paulo Mathias, Kallyna Sabino, Marcelo Mattos, William Travassos, Fabi Saad e Fernando Martins.

Em 2020, o grupo lançou o serviço de streaming Panflix, com programas exclusivos, conteúdos da rádio e também de canais do YouTube, englobando jornalismo, entrevistas, debates, esportes, programas de humor, entretenimento e até um canal infantil, o JPKids. “Esse é mais um passo importante para a expansão do Grupo Jovem Pan. Estamos atentos ao futuro e ao que nosso público precisa. Estamos no rádio, no digital, no streaming e, agora, na TV”, afirma Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, presidente do grupo. Segundo ele, o lançamento do canal Jovem Pan News é o retorno para onde o negócio da família começou. “Eu cresci nos corredores da televisão. Meu avô foi dono de emissora e meu pai, apesar de ter comprado a Jovem Pan, foi responsável pela criação de grandes programas da televisão brasileira”, comenta. “Com a TV Jovem Pan News, eu sinto que estou revivendo e recriando um pouco da história e trajetória da minha família.”

Sobre a Jovem Pan

O grupo de mídia Jovem Pan, fundado em 1942, é o maior na área de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital com mais de 42 canais online e serviço de streaming. O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, abrindo seu espaço para as mais diferentes opiniões e pontos de vista. Maior canal de notícias do YouTube no Brasil e líder absoluto de audiência qualificada, o grupo de mídia conta com: a Rádio Jovem Pan, com quatro emissoras próprias, 110 afiliadas, sendo 85 emissoras em FM e 20 emissoras em AM, mais de 150 vídeos novos todos os dias, 20.000 horas de programação original por ano exibidas em mais de 42 canais online, via YouTube, e a nova plataforma de transmissão de streaming, o Panflix.

Conheça as novidades da TV Jovem Pan News: